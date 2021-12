Hamilton wordt deze week geridderd in Engeland

Lewis Hamilton verloor afgelopen weekend de spannende titelstrijd van Max Verstappen. Hierdoor werd de Brit voor het eerst sinds 2016 geen wereldkampioen. Toch mag hij woensdag een zeer bijzondere titel in ontvangst nemen, hij had deze al gekregen maar was nog niet geëerd.

Hamilton werd vorig jaar na zijn zevende titel tot 'Sir' benoemd. Door de coronacrisis kon hij echter niet geridderd worden door de Britse Koningin. Afgelopen seizoen joeg hij op de achtste wereldtitel alleen werd hij dus verslagen door zijn grote rivaal Verstappen.

Toch mag Hamilton volgens Britse media op woensdag langskomen op Windsor Castle om zijn titel in ontvangst te nemen. De Brit kreeg na zijn eerste wereldtitel in 2008 al de titel MBE. Hamilton is de vierde Formule 1-coureur die de titel 'Sir' krijgt. Stirling Moss, Jack Brabham en Jackie Stewart gingen hem voor. Ook Frank Williams kreeg deze eer.