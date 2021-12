Danner begrijpt Mercedes-protesten: "Kan ze begrijpen als hun juristen zeggen dat er iets niet klopt"

Max Verstappen kroonde zich gisteren tot wereldkampioen na een bizar duel met Lewis Hamilton. In de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi kon Verstappen zijn rivaal aanvallen na een bijzondere safety car-fase. Mercedes was des duivels en zette alles op alles.

Na afloop van de race op het Yas Marina Circuit tekende Mercedes protest aan. Ze waren van mening dat Verstappen Hamilton had ingehaald onder de de safety car en ze vonden ook nog eens dat de wedstrijdleiding fouten had gemaakt met de safety car-procedure. Maar de stewards waren het er niet mee eens en wezen de protesten af.

Begrijpen

Oud-coureur en analist Christian Danner begreep wel dat Mercedes protest aantekende. Hij legt het uit in gesprek met het Duitse RTL: "Het is nogal normaal dat je iets aanvecht als je denkt dat je oneerlijk bent behandeld. Je kan ze begrijpen als hun juristen zeggen dat er iets niet klopt."

Snugger

Toch heeft ook Danner zo zijn twijfels bij de stappen van Mercedes. Het team heeft immers ook de intentie om in beroep te gaan. De oud-coureur vraagt zich af of de acties van Mercedes wel zo snugger zijn: "Ik weet niet of Mercedes zichzelf een plezier doet door het door te drukken."