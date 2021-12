Bijna 5 miljoen Nederlanders zien Verstappens zegetocht op TV

Max Verstappen kwam gisteren na een ware thriller als wereldkampioen over de streep in Abu Dhabi. Op het Yas Marina Circuit werd hij hartstochtelijk toegejuicht door een enorm Oranjelegioen. In Nederland was het rustig op de straten toen Verstappen zijn historische duel met Lewis Hamilton uitvocht.

In de allerlaatste ronde verschalkte Verstappen zijn rivaal na een chaotische safety car-fase in de slotrondes. De zegetocht van wereldkampioen Verstappen trok een waar miljoenen publiek. Via Ziggo Sport Select keken er zo'n 2,54 miljoen mensen naar de race. Via Ziggo Sport keken er nog meer mensen, deze zender trok 2,375 miljoen kijkers.

Nabeschouwing

Ook bij de nabeschouwing bleef het nodige publiek hangen bij de twee zenders. Op Ziggo Sport Select keken er 1,95 miljoen naar de nabeschouwing, op Ziggo Sport waren er 1,93 miljoen geïnteresseerden. Toch was de race niet het best bekeken programma van de dag, het NOS journaal trok meer kijkers.

Protest

De wereldtitel van Verstappen was gisteren enige tijd onzeker. Concurrent Mercedes ging in protest tegen de uitslag en tegen Verstappen. Ze beschuldigden Verstappen van inhalen onder de safety car en ze waren van mening dat de safety car-procedure niet goed was uitgevoerd. Laat op de avond bleek echter dat de stewards niet meegingen met de protesten.