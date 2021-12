Horner jubelt na uitspraak stewards: "Max is de verdiende wereldkampioen"

De wereldtitel van Max Verstappen leek lange tijd onzeker in de nacht van Abu Dhabi. Mercedes was in protest gegaan en de stewards moesten een beladen beslissing nemen. Ze besloten echter in het nadeel van Mercedes, allebei de protesten werden afgewezen. Dit zorgde voor feestvreugde bij Red Bull Racing.

Na de uitspraken verscheen Red Bull-teambaas Christian Horner voor de internationale microfoons. Bij Sky Sports sprak hij zich vlak na de beslissing van de stewards uit: "Jammer dat we hier doorheen moesten gaan, maar het was een geweldig jaar. We zijn heel, heel erg trots op Max. Ik ben enorm trots op het gehele team."

Verdiende kampioen

Horner zag dat de race vandaag dramatisch leek te verlopen. Titelrivaal Hamilton leek een enorm gat te slaan en de titel naar zich toe te trekken. Maar een late safety car bracht Verstappen in een zetel en hij haalde bij het sluiten van de markt Hamilton in. Volgens Horner was het terecht: "Hij is de wereldkampioen. Hij is de verdiende wereldkampioen. Niemand kan dit meer van hem afpakken."

Met zijn hart

De Britse teambaas is dan ook niets anders dan lovend over zijn manschappen. Hij spreekt vol vreugde: "Ik denk dat ze een uitstekend team zijn geweest, ze hebben hun werk gedaan dit jaar. Max heeft met zijn hart, met passie en met bepaling gereden. Hij heeft veel pech gehad maar had vandaag veel geluk met de safety car. Maar hij moest het voor elkaar krijgen."