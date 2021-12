Mercedes spreekt intentie uit om protest aan te tekenen

Mercedes lijkt als verliezer uit de bus te komen in Abu Dhabi. De Duitse renstal had twee protesten ingediend na de bizarre slotfase in de finalerace. Max Verstappen werd als wereldkampioen gekroond en Mercedes was des duivels. De stewards gingen echter niet mee in hun argumenten en wezen de protesten af.

Mercedes heeft nu de intentie uitgesproken om in protest te gaan tegen de uitspraak van de FIA. Ze moeten dat binnen een uur doen. Dit betekent overigens nog niet dat ze echt in beroep gaan, ze spreken die intentie uit en hebben dat de tijd om te kijken of ze er echt mee verder gaan.

Vooralsnog betekent de uitspraak dat Verstappen officieel wereldkampioen is geworden. De Nederlandse Red Bull-coureur leek lange tijd de titel uit zijn hoofd te kunnen zetten maar een late safety car gooide de situatie helemaal om. Verstappen haalde hierdoor in de laatste ronde Hamilton in en kon juichen.