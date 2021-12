Breaking: Max Verstappen definitief wereldkampioen F1 2021 - tweede protest Mercedes afgewezen

De stewards hebben besloten dat ook het tweede protest van Mercedes is afgewezen. Mercedes was van mening dat er een fout was gemaakt met de 'lapped cars' die de safety car mochten inhalen in de slotfase. De stewards gaan daar dus niet in mee.

De stewards hebben om tot hun beslissing te komen gesproken met een delegatie van Mercedes, een delegatie van Red Bull Racing en race director Michael Masi. Mercedes beweerde dat er op twee punten inbreuk was gedaan op de Sporting Regulations.

De Duitse renstal vond namelijk dat er fouten waren gemaakt bij het inhalen van de safety car door auto’s die op een ronde achterstand reden. Volgens de redenatie van Mercedes zou Hamilton de race hebben gewonnen als de regels waren gevolgd door de wedstrijdleiding.

Masi

De stewards waren het echter niet eens met Mercedes. Volgens hen heeft de race director de macht over het gebruik van de safety car. Volgens de stewards betekent dat ook dat hij mag beslissen wanneer deze naar buiten mag gaan en wanneer deze weer de pits in komt.

Safety Car in this lap

De stewards erkennen dat het gewraakte artikel 48.12 niet volledig is nageleefd maar ze erkennen ook dat artikel 48.13 dit overschrijft. Volgens hen is het namelijk zo dat de safety car naar binnen moet komen als het bericht ‘Safety Car in this lap’ naar buiten is gebracht.

Ongepast

de stewards willen ook niet meegaan in de eis van Mercedes dat de uitslag herzien moet worden. Ze zien het met terugwerkende kracht aanpassen van de aantal racerondes als ongepast.