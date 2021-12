Marko dankt racegoden: "Na alle pech is het geluk eindelijk aan onze kant"

Max Verstappen heeft het voor elkaar gekregen: de Nederlander is wereldkampioen. In de absolute slotfase van de race haalde hij zijn grote concurrent Lewis Hamilton in. Een late safety car zorgde ervoor dat hij een extra pitstop kon maken en dat hij Hamilton uiteindelijk kon inhalen.

Ook Red Bulls topadviseur Helmut Marko glom na afloop van trots. De Oostenrijker is de man die Verstappen het vertrouwen gaf en hem liet debuteren in de Formule 1. Vanzelfsprekend was hij na afloop van de race een zeer trots man, hij was niet alleen trots op Verstappen maar op het gehele team.

Perez

Marko sprak na de wedstrijd met Speedweek en deelde een compliment uit aan tweede coureur Sergio Perez. “Checo heeft echt fenomenaal werk geleverd.” De Mexicaan viel in de slotfase ook uit. Marko verklaart het: “Op dat moment gaven we het gevecht voor de constructeurstitel op. Er was het gevaar dat onze tweede auto op de baan zou stil vallen en dat de safety car daardoor langer op de baan bleef.”

Geluk

De safety car was volgens Marko zeer belangrijk. Hij bespreekt het: “De safety car kwam op het ideale moment voor ons. Na alle pech dit jaar was het geluk eindelijk aan onze kant. Dat is wat er gebeurde. De beslissing om Max naar de softs te wisselen tijdens de laatste safety car was een perfecte move. Mercedes lag te slapen tijdens de safety car periodes. Daardoor maakten ze het ons wel heel erg makkelijk.”