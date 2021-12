Protesten Mercedes vallen niet in goede aarde bij Red Bull

De protesten van Mercedes vallen niet bepaald in goede aarde bij Red Bull Racing, het team van wereldkampioen Max Verstappen. Mercedes heeft geprotesteerd tegen de uitslag van de race en ze beweren dat Verstappen al voor Hamilton reed terwijl de safety car nog op de baan was.

Bij kersvers kampioenmaker Red Bull zijn ze niet bepaald te spreken over de acties van hun concurrent Mercedes. Teambaas Christian Horner wilde na afloop langs gaan bij zijn Oostenrijkse collega maar kreeg te horen dat Wolff op zijn kantoortje bezig was.

Even later kwam het bericht naar buiten dat Mercedes een protest had ingediend. Bij Ziggo Sport was Horner daar niet bepaalde over te spreken. “Ze dienen nu een paar protesten in. Het is zo’n seizoen. Wij hebben alle vertrouwen in de stewards, we vertrouwen erop dat ze de juiste beslissing gaan nemen.”