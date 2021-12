Vaderlandse sportgeschiedenis: Max Verstappen wereldkampioen!

Max Verstappen heeft de Nederlandse sportgeschiedenis herschreven. De Red Bull-coureur heeft in Abu Dhabi de kroon op zijn seizoen gezet en heeft de wereldtitel gepakt. Na een absurde spannend titanenduel met Lewis Hamilton heeft hij zich bewezen en gewonnen.

Aan het begin van het seizoen was het al duidelijk dat Verstappen dit jaar een rol van betekenis kon gaan spelen in het kampioenschap. Bij de openingsrace in Bahrein mocht hij op de pole position starten. Na een hemels duel met Hamilton moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Dat nam echter niet weg dat de concurrentie gewaarschuwd was.

Indrukwekkend

Bij de tweede race op het legendarische Imola liet Verstappen zijn regenskills maar weer eens zien. In een zinderende race blufte hij Hamilton in de eerste bocht af en reed hij met twee vingers in zijn neus naar een verdiende overwinning. In Monaco boekte hij een volgende indrukwekkende winstpartij. Maar in de race daarna sloeg het noodlot toe.

Klapband

In Azerbeidzjan ging Verstappen comfortabel aan de leiding. Maar uit het niets schoof hij op volle snelheid de vangrail in. Zijn Pirelli’s hadden het begeven en de Nederlander kreeg te maken met een pijnlijke klapband. Hamilton leek een slag te kunnen slaan maar maakte zelf ook een kapitale fout.

Ziekenhuis

Verstappen ging door met winnen en won zelfs drie race op rij. Het duel met Hamilton werd alleen maar steviger en harder en op Silverstone volgde het kookpunt. De twee kemphanen vochten voor de leidende positie en de Brit tikte Verstappen aan. De Red Bull-coureur crashte keihard en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Terwijl Verstappen medische checks doorliep won Hamilton de race en vierde hij iets te uitbundig feest.

Supercoureur

Ook in Monza troffen de twee elkaar. In de eerste bocht reden ze elkaar uit de race en klaagde Hamilton over nekpijn. Verstappen kreeg de schuld en een straf. Hij wisselde in Rusland gelijk van motor en startte als allerlaatste. Hij toonde zich een supercoureur en werd alsnog tweede.

Hels duel

In Saoedi-Arabië vochten de twee een hels duel uit. Ze duelleerde rondes lang, duwden elkaar van de baan en raakten elkaar nadat Verstappen afremde om de positie terug te geven. De Nederlander kreeg er twee straffen voor en hierdoor stond hij in punten gelijk met Hamilton bij het ingaan van de laatste race. Het verhaal is bekend, Verstappen klaarde het klusje. Max Verstappen is de wereldkampioen van 2021.