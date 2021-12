Mazepin positief op corona getest en mag niet deelnemen aan GP van Abu Dhabi

Nikita Mazepin is positief getest op corona en mag vandaag niet deelnemen aan de Grand Prix van Abu Dhabi. Dat is net bekend gemaakt door het team van Haas F1. Doordat het volgens de reglementen niet meer is toegestaan te wisselen van coureur zullen er slechts 19 deelnemers aan de start staan vandaag.

Enkele uren voor de start is Mazepin vanochtend getest en die bleek positief waardoor hij geen toegang meer kreeg tot de F1-paddock. De Rus kan dus niet deelnemen aan de laatste race van zijn debuutseizoen.