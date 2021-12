Bekende Nederlanders steunen Max Verstappen

Max Verstappen heeft de afgelopen jaren flink wat indruk gemaakt op zijn Nederlandse landgenoten. Nu hij voor de wereldtitel vecht krijgt hij veel steun uit de hoek van bekend Nederlander. Zelfs buiten Nederland krijgt hij de handen op elkaar. Een aantal steunbetuigingen op rij.

Voormalig tennisser John van Lottum is aanwezig op het Yas Marina Circuit. Hij loopt samen met zijn zoon rond in de paddock en geeft op Twitter aan te gaan juichen van Verstappen.

Komiek Jochem Myjer bedankt vooral Olav Mol en Jack Plooij. Het is de (voorlopig) laatste keer dat de twee live commentaar leveren bij de Formule 1. Nieuwe uitzender Viaplay neemt ze niet mee en kiest voor een nieuw commentator-duo.

Zangeres Samantha Steenwijk geeft aan dat ze nooit gedacht had dat ze een Formule 1-fan zou worden. Ze steekt Verstappen nog een hart onder de riem op weg naar zijn mogelijke wereldtitel.

De Spaanse MotoGP-coureur Marc Márquez was gisteren vooral heel erg blij met de pole position van de Nederlandse Red Bull-coureur.

YES YES YES!!! Pole position ___Escaped_link_61b61d1c834c4___!! I can’t wait for tomorrow race! What a @F1 season!! Come on @redbullracing!! pic.twitter.com/rMRuRIGCzO