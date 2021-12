Hamilton trekt foutje Verstappen in twijfel: "Ik ben nogal sceptisch"

De laatste race van het seizoen gaat een ware thriller worden. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton starten allebei op andere banden en vormen met zijn tweeën de eerste startrijen. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton blijft zijn sceptische zelf en heeft zo zijn vraagtekens bij de Red Bull-strategie.

Het leek er namelijk op dat Verstappen in Q2 zijn snelste tijd ging neerzetten op de gele mediumband. Maar hij verremde zich waardoor hij enorme flatspots opliep. Zijn team besloot hierop dat hij zijn volgende stint zou rijden op de rode softs. Hij noteerde hiermee zijn snelste tijd en dus moet hij starten op deze band. Hamilton start op de medium.

Vraagtekens

Hamilton zet zo zijn vraagtekens bij de flatspots van Verstappen. Op de persconferentie was hij duidelijk: "Het komt bijna nooit voor dat iemand zich verremd in bocht 1. Maar als hij daadwerkelijk een foutje maakte in bocht 1, dan hebben we misschien een voordeel ,of een nadeel, met de banden. Of misschien weten ze iets wat wij niet weten en was de soft al de hele tijd hun plan."

Sceptisch

De Brit vraagt zich dan ook af hoe de vork in de steel stak: "Ik ben altijd nogal sceptisch met dit soort dingen. Dus het wordt heel erg interessant als we straks terug zijn bij het team. We gaan alle informatie en alle onboards bekijken."