Horner waarschuwt Hamilton: "Wij starten aan de schone kant van de baan"

Max Verstappen mag de Grand Prix van Abu Dhabi morgen vanaf de pole position starten. De Nederlander was zijn grote rivaal Lewis Hamilton te slim af en zorgde er ook nog eens voor dat hij morgen de race zal beginnen met een andere bandenstrategie.

Bij Red Bull Racing doen ze er alles aan om hun Nederlandse kopman naar de titel te geleiden. De Oostenrijkse renstal gooit graag wat duidelijk woorden in de richting van de concurrentie. Bij Sky Sports spreekt teambaas Christian Horner zich uit in de richting van Hamilton: "Hij gaat zijn handen vol krijgen. Ik denk dat het belangrijk is dat we het nu gaan omzetten."

Horner heeft zo zijn redenen waarom hij denkt dat zijn coureur een groot voordeel heeft voor de race van morgen. Hij deelt deze maar al te graag met de buitenwereld: "We starten aan de schone kant van de baan en ook nog eens op de betere band. We focussen ons op onze eigen race en niet op wat zij doen."