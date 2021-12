Shovlin ziet lichtpuntje na slechte kwalificatie: "Tevreden dat we kunnen starten op de mediums"

Mercedes leek op voorhand de favoriet voor de pole position in Abu Dhabi. Niets bleek echter minder waar want Max Verstappen was in zijn Red Bull de snelste en deelde daarmee een pijnlijk tik uit in de richting van zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton.

Bij Mercedes moesten ze een meloen doorslikken na de kwalificatie. Hamilton moest genoegen nemen met de tweede startplaats en Valtteri Bottas had al helemaal een rampzalige kwalificatie. De Fin reed slechts een zesde tijd en kan zo zijn kopman geen rugdekking geven.

Moeilijk

Mercedes-engineer Andrew Shovlin had deze resultaten niet zien aankomen. In een persbericht spreekt hij zich uit: "Het was een moeilijke kwalificatie voor allebei de coureurs. Het was ongebruikelijk dat de auto zich om zijn best gedroeg in de eerste sessie en het leek erop dat hij minder competitief werd toen de kwalificatie vorderde."

Mediums

Hamilton kan zijn titeljacht hierdoor niet voortzetten vanaf de eerste startplaats. Shovlin geeft toe dat dit een baalmomentje is: "Natuurlijk zou het makkelijker zijn als we de pole position hadden. Maar we zijn tevreden dat we kunnen starten op de mediums. Hopelijk kunnen we vannacht nog wat longrun pace vinden."