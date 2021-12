Leclerc baalt na mislukte kwalificatie: "Alle banden raakten oververhit"

Ferrari leek dit weekend weer een kleine slag te kunnen slaan. In de eerste twee delen van de kwalificatie waren ze vrij rap en vonden Charles Leclerc en Carlos Sainz zichzelf terug aan de kop van de tijdenlijst. In Q3 ging het echter wat minder.

Sainz wist zich uiteindelijk nog als vijfde te kwalificeren maar Leclerc kwam niet verder dan een redelijk teleurstellende zevende plaats. Hiermee wist hij wel één van de concurrerende McLarens achter zich te houden maar het is vanzelfsprekend niet waar hij op had gehoopt.

Niet blij

Na de kwalificatie verscheen Leclerc voor de camera's van de internationale filmploegen. Daar liet hij weten niet in zijn sas te zijn: "Nee, nee ik ben niet blij want de eerste en tweede sector waren heel erg sterk. Ik denk dat ik daar rond de derde plaats reed. Daarna had ik eigenlijk te hard gepusht in de eerste twee sectoren en daardoor waren de banden niet goed meer."

Oververhit

Volgens de Monegask kwam dit niet door een blunder. Hij verklaart zich nader voor de camera: "Er was geen overduidelijke fout. Er was gewoon geen grip en ik had problemen met de achterkant en ook de voorkant. Alle vier de banden raakten oververhit. Het is jammer maar zo is het leven. Ik denk dat de race pace wel goed is. Hopelijk komt alles morgen goed!"