Uitslag kwalificatie Abu Dhabi: Ontketende Verstappen pakt pole op weg naar titel

Max Verstappen heeft de laatste pole position van het seizoen gepakt. Hij deelt morgen de eerste startrij met Lewis Hamilton. Daarachter werd de derde tijd genoteerd door Lando Norris. De top vier wordt compleet gemaakt door Sergio Perez. Hierdoor is duidelijk hoe men morgen de beslissende race gaan aanvangen.

Q1

Het was al snel druk op de baan in het eerste kwalificatiedeel in Abu Dhabi. Ook Max Verstappen ging direct naar buiten. De Ferrari's deden een dappere poging op de mediums maar zagen dat dit plan niet ging werken. Alles werkte wel goed bij Lewis Hamilton want de Brit was zeer snel. De heren coureurs moesten met nog zes minuten op de klok allemaal halsoverkop naar de pits toe. Mick Schumacher had een paaltje kapot gereden en Lando Norris reed er in volle vaart overeen. De rode vlag kwam kort naar buiten en daarna probeerden enkele coureurs orde op zaken te stellen. Dit lukte niet voor Latifi, Russell, Räikkönen, Schumacher en Mazepin.

Q2

Hamilton ging in de tweede kwalificatiesessie als eerste de baan op. De Brit liet zich weer eens zien en reed een zeer scherpe rondetijd. Maar tot ieders verrassing reden de Ferrari's die tijd uit de boeken. Max Verstappen was daarna nogal gepikeerd want hij verremde zich liep daarbij een flatspot op. Zijn gele banden werden daarna ingewisseld voor een setje softs en hij ging razendsnel de baan rond. Hierdoor start hij de race morgen op de rode band terwijl Hamilton dat gaat doen op de gele band. In de absurde drukte in de laatste sector verloren veel coureurs bakken met tijd. Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi en Vettel vielen af.

Q3

De toppers gingen snel naar buiten en de Red Bulls betraden gezamenlijk het asfalt. Perez kreeg te horen dat hij zijn teammaatje niet in de weg mocht rijden. Maar de Mexicaan lette goed op en gaf zijn voor de titel strijdende teammaat een tow. Verstappen vloog hierdoor over de baan en deelde een gevoelige tik uit aan Hamilton. De Brit kwam er ook in de tweede run niet meer aan en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Daarachter zorgen Lando Norris voor een verrassing door een derde tijd te rijden.