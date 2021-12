Hamilton verklaart uitdagende kledingkeuze: "Was gewoon stom toeval"

De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton barst dit weekend weer ongekend hard los. De twee kemphanen geven elkaar geen enkele stuiver aan ruimte op de baan en buiten de baan gunnen ze elkaar ook geen enkele blik waardig. Non-verbaal zetten ze elkaar op scherp.

Hamilton was afgelopen weekend in Saoedi-Arabië woest op zijn Nederlandse rivaal. Verstappen duwde hem wijde en liet de Brit nogal hard schrikken met een remactie. Hamilton meldde zich toen in alle staten op de boordradio en noemde Verstappen 'Fucking crazy'.

In Abu Dhabi verscheen de modeliefhebber Hamilton in een wel heel opvallende trui in de paddock op donderdag. Op zijn felgekleurde trui stond op zijn rug in modieuze koeienletters de tekst 'Fuck You'. Vanzelfsprekend kreeg hij hier van de aanwezige pers vragen over. Hij was zich er niet echt van bewust: "Dat was gewoon stom toeval. Ik zag het pas toen ik mij vanochtend ging aankleden."