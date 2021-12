Hamilton vreest dat andere auto's volgen lastig wordt: "Gaat moeilijk worden"

Lewis Hamilton kende een redelijke vrijdag op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De Britse Mercedes-coureur reed in de eerste training de derde tijd en noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training. Het zijn bemoedigende resultaten voor de titelrivaal van Max Verstappen.

Toch maakt Hamilton zich een beetje zorgen. Niet over zijn resultaten maar vooral over de mogelijkheden om andere auto's te volgen. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik denk dat het beter zal zijn dan we hier in het verleden hebben gezien. Als het twee vergelijkbare auto's zijn, dan gaat het moeilijk worden."

De regerend wereldkampioen wil echter geen overhaaste conclusies trekken. Hij houdt een slag om de arm: "We zijn allemaal heel close, maar we gaan gewoon door de sessies. Er zijn nog steeds wat onduidelijkheden omtrent de pace. Maar ik weet zeker dat het close zal zijn, net als in de vorige races. We gaan de data bekijken en wat gaan zien wat we kunnen verbeteren. We moeten het perfectioneren en morgen terugkomen."