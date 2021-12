Horner eens met uitspraken Verstappen: "In sommige gevallen oneerlijk behandeld"

Dit weekend valt de beslissing in de strijd om het wereldkampioenschap. Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen het laatste hoofdstuk schrijven van hun huidige kampioensstrijd. Dit strijd verloopt niet zonder een flinke hoeveelheid modderen gooien, dat is afkomstig vanuit beide kampen.

Verstappen liet deze week weten dat hij het gevoel heeft dat hij oneerlijk wordt behandeld door de FIA. Hij is het niet bepaald eens met de straffen die hij afgelopen week in Saoedi-Arabië ontving. Ook concurrent Mercedes draagt nog wel eens bij aan onderzoeken richting de Limburger.

Oneerlijk

Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt zijn stercoureur wel. Op de gebruikelijke teambazen-persconferentie op vrijdag was hij duidelijk: "In sommige gevallen is hij oneerlijk behandeld. Hij voelt zich benadeeld daardoor. Max wordt in de gaten gehouden en de spotlight richt zich op hem. Hij neemt het op tegen een zevenvoudig wereldkampioen."

Nieuwe fans

Horner denkt dan ook dat de acties van Verstappen goed zijn voor de sport. Hij breekt een lans op de persconferentie: "De beschuldigingen over zijn rijstijl zijn er om druk op Max te leggen. Maar we willen hem niet gaan veranderen. Zijn vuur heeft meer fans naar de Formule 1 gelokt."