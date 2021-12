Sainz walgt van boze Hamilton en Verstappen-fans: "Maakt het gevecht minder interessant"

De titelstrijd in de Formule 1 kent een ongekend spannend slot. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben exact evenveel punten en geven elkaar geen enkele centimeter ruimte. Met dit weekend de Grand Prix van Abu Dhabi op de planner zal er een beslissing moeten vallen.

Ook tussen de fans van beide kemphanen gaat het hard tegen hard. Op social media slingert men om de haverklap onaardige of dreigende teksten het web op in de richting van rivaliserende fans of één van de kemphanen zelf. Dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

Twitter

Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz is er niet zo blij mee. De Spanjaard geniet van het gevecht. Hij wordt fel geciteerd door Motorsport.com: "Jammer genoeg is er op Twitter en andere social media veel polarisatie. Ik zou niet zeggen dat ze elkaar uitschelden maar heel polariserend. Het maakt het gevecht een beetje minder interessant, wanneer je die twee groepen zo zit vechten."

Terugkijken

Toch geniet hij persoonlijk wel van het gevecht. Hij deelt zijn enthousiasme: "Ik denk dat dit het ideale scenario is voor de sport en het is super gaaf om te kijken. Toen ik in Jeddah terugkwam op mijn hotelkamer heb ik de race teruggekeken om te zien wat er in hemelsnaam gebeurde vooraan, waar iedereen het de hele tijd overhad."