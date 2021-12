Horner: "Zonder Max zouden we niet vechten voor het kampioenschap"

De seizoensontknoping in Abu Dhabi heeft alles om een ware thriller te worden. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben precies evenveel punten en bestrijden elkaar met alles wat ze in zich hebben. Toch hebben beide heren en hun teams er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.

Mercedes en Lewis Hamilton lijken het momentum in handen te hebben. De Brit wist de laatste drie races te winnen en oogt ijzersterk. Verstappen doet haast niet voor hem onder en heeft door zijn vele zeges nog steeds de WK-leiding in handen.

Max Verstappen

Red Bull-teambaas Christian Horner weet dat het geen simpel klusje gaat worden. Bij de Italiaanse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Het gaat heel erg zwaar worden. Ze hebben hun vorm gevonden. Ze hebben momenteel de pace gevonden met hun auto. Maar wij hebben Max Verstappen. We hebben een fantastisch team en we hebben het laatste duwtje nodig."

Met zijn hart

Horner is dan ook heel erg lovend over zijn Limburgse superster. Hij deelt de complimenten met gemak uit: "Wat Max zo goed maakt is de manier waarop hij rijdt. Hij rijdt met zijn hart, hij rijdt agressief. Dat is wat hem op gelijke hoogte in punten brengt met mogelijk één van de beste coureurs ooit."

Trots

De ervaren Britse teambaas ziet Verstappen echt als de sleutel tot het succes. Hij is zéér trots: "We zijn enorm trots op hem. We zijn enorm trots op de manier waarop hij alles heeft uitgevoerd. Zonder hem zouden we ons niet in deze situatie bevinden. Dan zouden we niet vechten voor het kampioenschap dit jaar."