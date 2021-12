Uitslag VT1 Abu Dhabi: Scherpe Verstappen ruim 3 tienden sneller dan Hamilton

Max Verstappen heeft de snelste tijd genoteerd in de eerste vrije training op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Hij was net wat sneller dan Valtteri Bottas,die de tweede tijd noteerde. Lewis Hamilton reed de derde tijd en was daarmee sneller dan nummer vier Sergio Perez.

Veel coureurs wilden snel kennis maken met het vernieuwde circuit in het Emiraat. Charles Leclerc ging als eerste naar buiten met de nodige meetapparatuur aan zijn bolide. Ook de toppers stonden te popelen en zowel Verstappen als Hamilton waren vroeg op de baan.

Probleempjes

WK-leider Verstappen meldde zich al snel op de boordradio om te melden dat hij wat probleempjes had met zijn stuur. De problemen waren vlot verholpen en hij kon simpel zijn weg vervolgen. De problemen waren groter bij Esteban Ocon, de Alpine schoot in zijn neutraal en de Fransman hobbelde met een slakkentempo over de baan.

Track limits

Valtteri Bottas had zich niet helemaal goed ingelezen en zag dat zijn snelle tijd werd verwijderd. De Fin wist niet waar de track limits lagen en kreeg dat nog maar eens glashelder uitgelegd door zijn engineer. Hij was niet de enige die de baan van buiten bekeek want ook zijn landgenoot Räikkönen vond zich zelf terug naast het asfalt.

Aitken

Veel coureurs verslikten zich in het vernieuwde circuit. Zelfs Lewis Hamilton schoot rechtdoor. Zijn landgenoot Jack Aitken mocht ook weer opdraven en klom in de Williams van George Russell. Hij deed het prima en was zelfs sneller dan vaste coureur Latifi.

Foutloos

Ook Verstappen ging lekker en reed een foutloze training. De Nederlander was de snelste van de sessie en hield met gemak zijn concurrenten achter zich. Hamilton zag zelfs dat hij langzamer was dan zijn teamgenootje Bottas. Verstappen kan zich tevreden gaan richten op het vervolg van het spannende weekend.