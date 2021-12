Hamilton verklaart weet waarom hij nu sterker is dan vorig jaar: "Ik was herstellende van COVID"

Dit weekend gaan Max Verstappen en Lewis Hamilton hun titelstrijd beslissen in Abu Dhabi. Verstappen is de laatste coureur die een race wist te winnen op het Yas Marina Circuit. Vorig jaar won de Nederlandse Red Bull-coureur op vrij simpele wijze de race en sloot hij toen zijn seizoen succesvol af.

Hamilton keerde toen terug nadat hij de race daarvoor moest missen door een positieve coronatest. Nu een jaar later zien hij dat als één van de redenen waarom hij toen niet won. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik werd er net aan herinnerd dat ik toen herstellende was van COVID. Dus ik was toen niet helemaal honderd procent."

Hij denkt dan ook dat hij dit weekend veel beter voor de dag kan komen. De regerend wereldkampioen windt er geen doekjes om: " Onze zwakke plekken zijn er niet meer, dus dat is iets heel positiefs. Maar ik verwacht dat zij (Red Bull, red.) zeer sterk zullen zijn."