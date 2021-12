Opzettelijk crashen? Verstappen wil er niets van weten: "Als coureur denk je daar niet aan"

Dit weekend zal de kampioensstrijd beslist worden. Met nog één race te gaan staan Max Verstappen en Lewis Hamilton precies gelijk in punten. Dat betekent dat de twee kemphanen bij de laatste Grand Prix van het jaar voor hun rivaal moeten finishen.

Deze week ging het veelvuldig om een mogelijke crash tussen de twee kampioensrivalen. Afgelopen weekend maakten ze er in Jeddah een bloedstollend gevecht van waar ze elkaar voortdurend tot het uiterste duwden. Op Silverstone en Monza raakten ze elkaar ook al en de vergelijkingen met de legendarische Senna/Prost ongevallen zijn dan ook veelvuldig gevallen.

Media

Max Verstappen zelf is er echter niet zo van gediend. Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag werd hij er naar gevraagd. De Nederlander was fel als vanouds; "Als coureur denk je niet aan dat soort dingen en als team wil je gewoon je best doen. Maar als de media dat soort dingen begint te zeggen, dan heb ik er niets op te zeggen. Ik kom hier gewoon om het beste te leveren wat ik kan doen."

Event notes

Ook Verstappen heeft gezien dat er in de event notes wordt verwezen naar enkele bijzondere regels uit het regelboek. Als een coureur zich namelijk enorm misdraagt, dan kunnen er punten worden afgepakt. Verstappen is er kort over: "Het is niet nodig om dat nu extra te benadrukken, dat is niets nieuws."