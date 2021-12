Aankomend Mercedes-coureur voorspelt kampioenschap: "Ik zie Lewis graag winnen"

George Russell staat aan de vooravond van zijn laatste race voor het team van Williams. De Brit gaat volgend seizoen rijden voor het topteam van Mercedes en het is dan ook niet lastig om te raden wie hij steunt in de bloedstollende kampioensstrijd.

Toch werd Russell er naar gevraagd op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag. Zijn antwoord was te verwachten: "Ik zie Lewis graag winnen. Wat hij allemaal heeft bereikt ,en dan vooral wat hij recent heeft bereikt, dat is echt uitzonderlijk!" Russell is vanaf volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Hamilton.

Hij ziet dat het geen makkelijke strijd is maar dat neemt niet weg dat hij de achtste titel van Hamilton verwacht. "Als je tot dit in staat bent in een seizoen waar Red Bull zo'n superieure auto heeft, vooral in het begin van het jaar. Max heeft ook een exceptionele prestatie geleverd, ze verdienen het allebei om te winnen, allebei voor andere redenen. Hopelijk blijft het een eerlijke strijd."