Verstappen voelt dat FIA tegen hem is: "Andere coureurs komen overal mee weg"

Max Verstappen en Lewis Hamilton staan te trappelen om hun superspannende titelduel te beslissen. Dit weekend rijden ze de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Na het spraakmakende titanengevecht in Jeddah staan ze op gelijke hoogte qua punten en zullen ze de strijd dus gaan beslissen op het Yas Marina Circuit.

De gebeurtenissen in Jeddah dreunen nog steeds na bij Verstappen. De Nederlander kreeg daar twee tijdstraffen na het afsnijden van de eerste bocht en het remmen waardoor Hamilton tegen hem aanreed. Beide tijdstraffen werden veel besproken maar ook hevig bekritiseerd.

Penalty

In Abu Dhabi bespreekt Verstappen de situatie nog maar eens. Hij is enorm fel richting de FIA. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Ik denk dat ik hard heb geracet en dat ik geen penalty had moeten krijgen. Anderen deden exact hetzelfde en kregen geen eens een waarschuwing. Op een of andere manier kreeg alleen ik een straf. Dat is niet eerlijk."

Andere coureurs

Verstappen krijgt langzamerhand het gevoel dat andere coureurs iets anders worden behandeld. Tegenover de in Abu Dhabi aanwezige pers is hij fel: "Andere coureurs komen overal mee weg, ik blijkbaar niet. Voor mijn gevoel deed ik niets verkeerd."