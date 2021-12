Ralf Schumacher hoopt op normale seizoensfinale: "Ik hoop dat er geen crash komt"

Dit weekend staat de seizoensfinale in Abu Dhabi op het programma. Max verstappen en Lewis Hamilton staan na het absurde duel in Jeddah gelijk in punten. De beslissing zal dus vallen op het Yas Marina Circuit in het emiraat maar men hoopt dat alles hier eerlijk verloopt.

De vrees voor een crash van de twee kemphanen is dan ook groot. Verstappen is dan immers de kampioen aangezien hij meer overwinningen heeft geboekt dan zijn Britse rivaal. Maar een crash zou het kampioenschap redelijk ontsieren en de strijd nog meer op zijn kop zetten.

Crash

Ook oud-coureur en analist Ralf Schumacher deelt de vrees. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ten eerste hoop ik dat er geen crash komt. In theorie kan Max dan wereldkampioen worden omdat hij één overwinning meer heeft geboekt. Red Bull voelt zich misschien wat beter op deze baan maar de raceperformance is een probleem."

Gevaarlijk

De Duitser is daarnaast nog niet helemaal uitgesproken over de gebeurtenissen in Saoedi-Arabië. Hij is weer eens fel: "Allebei wilden ze DRS. Het enige probleem was dat Max een brake-test uitvoerde. Dat is niet alleen gevaarlijk maar ook oneerlijk. Het is gevaarlijk voor de marshalls, voor iedereen. De eerste regel in de motorsport is dat je dat niet moet doen."