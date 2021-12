Häkkinen gelooft niet dat Verstappen brake test uitvoerde: 'Probeerde Lewis tot een inhaalactie te forceren"

Max Verstappen en Lewis Hamilton maakte het afgelopen weekend wel heel erg bont. De twee titelrivalen reden elkaar van de baan en raakte elkaar, het zette de titelstrijd alleen maar meer onder spanning. De twee rivalen hebben nu even veel punten verzameld en hebben de strijd daarmee spannender dan ooit gemaakt.

In Abu Dhabi zal dit weekend de beslissing vallen. De twee rivalen zullen daar alleen maar naar elkaar kijken want ze zijn immers elkaars enige overgebleven uitdagers. Afgelopen weekend keken ze ook al de hele tijd naar elkaar wat uiteindelijk resulteerde in het moment waarop Hamilton tegen Verstappen aan reed.

Gevaarlijk

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen kijkt nog eventjes terug op het moment. In zijn column voor Unibet is hij duidelijk: "Wat er in Jeddah gebeurde was gevaarlijk. Allebei wisten ze dat de DRS activatielijn voor hun lag dus wilden ze allebei niet vooraan rijden omdat de andere dan zou gaan inhalen op het rechte stuk."

Brake test

De Fin gelooft daarnaast niet dat Verstappen Hamilton expres liet schrikken. Hij vindt dat pure onzin: "Ik geloof niet dat Max een brake test uitvoerde bij Lewis. Dat betekent dat je een ongeval probeert te veroorzaken waarbij allebei de auto's makkelijk konden uitvallen. Hij probeerde Lewis te dwingen tot een inhaalactie. Maar hoe hij afremde en de positie van zijn auto, dat was zeker een probleem."