Verstappen klaar voor finale: "Het gaat een spannende race worden"

Nog één race te gaan en dan weten we wie er wereldkampioen Formule 1. Max Verstappen en Lewis Hamilton duelleren nog steeds op het scherpst van de snede en staan zelfs gelijk in punten. Het duo zal zich dus moeten klaarmaken voor een bloedstollende apotheose op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Verstappen heeft er in ieder geval zin in. De Nederlandse Red Bull-coureur staat nog steeds voor op Hamilton qua overwinningen. Ook was hij de laatste winnaar in Abu Dhabi. Maar het circuit is in de tussentijd aangepast en alles kan gebeuren.

Abu Dhabi

Op zijn eigen website kijkt Verstappen vooruit: "Ten eerste vind ik het leuk om weer terug te zijn in Abu Dhabi. De race van vorig seizoen zegt niet altijd alles over het resultaat dat we nu gaan behalen. Er waren vorig jaar meerdere factoren die daar aan bijdroegen. Wij kwamen de afgelopen races wat snelheid te kort maar hopelijk is dat aankomend weekend niet het geval."

Trots

Verstappen kijkt in ieder geval tevreden terug op het huidige seizoen: "We hebben dit jaar al veel gewonnen en goede momenten beleefd. We zijn over het algemeen veel competitiever dan in voorgaande jaren. Als team kunnen we dan ook heel trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt."

Alles geven

In Abu Dhabi zullen ze die trots aan de kant moeten schuiven en nog één keer alles geven in het duel voor de titel: "Lewis en ik hebben evenveel punten. Ik weet dat wij als team alles gaan geven om de titel te winnen. Het gaat een spannende race worden en we willen het seizoen op de best mogelijk manier afsluiten."