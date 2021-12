'Todt in gesprek met Ferrari over adviseursrol'

Jean Todt zwaait eind deze maand af als FIA-president. De Fransman is inmiddels 75 lentes jong en lijkt na vele jaren als FIA-kopstuk en daarvoor Ferrari-kopstuk wel klaar voor wat rust. Maar volgens het geruchtencircuit is hier niets van waar, hij zou zelfs in gesprek zijn over een bijzondere rol.

Todt is sinds 2009 de president van autosportfederatie FIA. Hij is een grote man in autosportland en had dan ook aanzien als kopstuk van de autosportbond. Voor zijn FIA-tijd was hij uiterst succesvol als teambaas van Ferrari. Hij was hier medeverantwoordelijk voor alle grote successen van zijn stercoureur Michael Schumacher.

Volgens de Italiaanse krant Corriere Della Serra zou hij in gesprek zijn over een terugkeer op het oude nest. De krant meldt dat hij zou praten met Ferrari over een rol als adviseur. Hij zou dan een rol kunnen bekleden die vergelijkbaar is met de rol die Niki Lauda bij Mercedes had.