Saoedische thriller trekt miljoenenpubliek

Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgden gisteren in Saoedi-Arabië voor een enorm spektakelstuk. De twee kemphanen bestreden elkaar, tussen de rode vlaggen en safety cars door, op het scherp van de snede. Veel mensen zullen op het puntje van hun stoel hebben gezeten.

Uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek blijkt dat er inderdaad heel erg veel mensen naar de wedstrijd hebben gekeken. De Saoedische Grand Prix wist een enorm miljoenenpubliek te trekken en was ook het best bekeken televisieprogramma van de dag.

Op Ziggo Sport hebben er in totaal 2,27 miljoen mensen naar de race gekeken. De kijkersdichtheid van deze uitzending kwam neer op zo'n 1,65 miljoen kijkers. Via betaalzender Ziggo Sport Select keken er ook nog veel mensen mee. In totaal keken er hier 1,44 miljoen mensen naar de race met een kijkersdichtheid van 1,077 miljoen kijkers. Ook de nabeschouwing trok veel kijkers, dik 2 miljoen mensen keken hier via Ziggo Sport naar.