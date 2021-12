Hamilton komt met verklaring over brake test-beschuldiging: "Vreemde tactiek"

De Grand Prix van Saoedi-Arabië leek op voorhand een waar spektakelstuk te gaan worden. Maar niemand had verwacht dat de race zou uitmonden in een bizar megaduel tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton. De onduidelijkheid was groot en men zoekt naar verklaringen.

De 37ste ronde in Jeddah zal nog jarenlang voorbij komen in terugblikken op dit seizoen. In de eerste bocht schoten Verstappen en Hamilton gezamenlijk van de baan. Verstappen kreeg te horen dat hij Hamilton er langs moest laten, maar wel op een strategische manier. Verstappen remde af in de laatste bocht en Hamilton dreunde achterop de Red Bull.

Brake test

De Brit had geen weet van het feit dat Verstappen hem erlangs moest laten. Hij tierde over de boordradio dat Verstappen een brake test had uitgevoerd. Hamilton kijkt bij de Duitse tak van Sky Sports terug op het moment: "Nou, ik kreeg de informatie niet mee, ik begreep dus niet wat er aan de hand was. Het was enorm verwarrend."

Verstappen remde af en Hamilton schrok zich wezenloos. Hij reed zijn voorvleugel stuk maar kon zijn race vervolgen. Hamilton vervolgt zijn betoog: "Op eens ging hij langzamer rijden en bewoog hij een beetje. Dus ik dacht: is hij een of andere vreemde tactiek aan het uitvoeren? Ik had geen idee."

Keihard remmen

Uiteindelijk viel ook het kwartje bij Hamilton. Hij hoorde in zijn oren wat er aan de hand was: "Maar opeens kwam het bericht door. Toen ging hij ineens keihard remmen en belandde ik bijna achterop zijn auto. We vielen daardoor bijna allebei uit. Het maakt hem niet uit als we allebei uitvallen. Als het aan mij ligt finishen we allebei. Het is interessant om te zien wat er gaat gebeuren."