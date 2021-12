Hamilton haalt uit naar Verstappen: "Hij gaat zeker over de limiet"

De Saoedische Grand Prix was het strijdtoneel van het absurde duel tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee kemphanen raakten elkaar, duwden elkaar van de baan en vochten een fel duel uit. Na afloop waren de twee nog steeds enorm fel.

Lewis Hamilton won de race en kwam op gelijke hoogte qua punten met Verstappen. Bij Sky Sports spuwde hij zijn gal over het duel: "Ik heb tegen veel coureurs gestreden in mijn 28 jaar achter het stuur en ik ben veel verschillende karakters tegen gekomen. Er zijn er een paar die over de limiet gaan."

De regerend wereldkampioen ziet Verstappen als één van die coureurs: "Hij gaat zeker weten over de limiet. Ik heb zo vaak incidenten met hem moeten ontwijken. Ik vind het niet erg om altijd diegene te zijn die dat moet doen omdat je leeft om elke dag te vechten en dat deed ik zeker."