Hamilton wint megalomaan duel met Verstappen: "Ik hield hem op de baan door met mijn ervaring"

Lewis Hamilton heeft de absurde Grand Prix van Saoedi-Arabië gewonnen. Na twee rode vlaggen, ontelbare Virtual Safety Cars en een potje knokken op wielen met rivaal Max Verstappen kwam de Brit als eerste over de finishlijn rollen. Hij staat hierdoor op gelijke hoogte met Verstappen in de WK-stand.

Na afloop van de race was Hamilton nog steeds helemaal in de war. Hij verscheen voor de camera van de internationale regie: "Dat was immens moeilijk. Ik probeerde zo verstandig te zijn als ik maar kon. Ik probeerde zo sterk mogelijk te vechten maar ook zo voorzichtig mogelijk. Ik probeerde de auto met al mijn ervaring op de baan te houden. Het was zo moeilijk maar we hebben het geflikt als een team."

Verwarring

Hamilton kijkt ook nog terug op het absurde incident waarbij hij Verstappen vanachter raakte. Hij is nog steeds in de war: "Ik begreep niet waarom hij zo zwaar remde, ik raakte hem vanachter. Ik begreep niet wat er aan de hand was. Toen kreeg ik te horen dat hij ons erlangs moest laten. Het was enorm verwarrend."

Bottas

Maar het is eind goed, al goed voor de Brit. Hij springt een gat in de lucht: "Ze hebben rauwe race pace. Het is zo moeilijk om ze hier in te halen. We hebben fantastisch werk geleverd met wat we in huis hebben. Valtteri deed het ook geweldig. Dit is voor alle jongens in de fabriek!"