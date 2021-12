Gratis bandenwissel voor Verstappen na Saoedische rode vlag

De Saoedische Grand Prix is begonnen zoals men had verwacht. Na een crash van Mick Schumacher was de schade aan de tecpro barrier zo groot dat er een rode vlag kwam. Dit was goed nieuws voor Max Verstappen.

Toen de safety car naar buiten kwam gingen de Mercedessen van Hamilton en Bottas direct naar binnen. Verstappen bleef buiten en kreeg een geluksmomentje. Door de rode vlag kon hij namelijk banden wisselen zonder tidj te verliezen.