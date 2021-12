Honda heeft hoge verwachtingen: "We denken dat Max een sterke wedstrijd voor de boeg heeft"

De Saoedische Grand Prix kan zomaar een enorm spektakelstuk worden. De baan is enorm snel en daarnaast ook aan de krappe kant. De verwachting is dan ook dat inhalen niet iets is wat frequent gaat gebeuren op het Jeddah Corniche Circuit.

Bij Red Bulls motorleverancier Honda zijn ze echter blij verrast en denken ze dat inhalen wel mogelijk is. Honda-kopstuk Toyoharu Tanabe legt het bij het Japanse AS-web uit: "Het is verrassend om te zien hoeveel er ingehaald wordt, als je de Formule 2 moet geloven tenminste. Ik hoop dat we een goede start hebben en dat we dan vooraan kunnen rijden."

Consistenter

Voor Tanabe kan het een heel mooie dag worden. Alle vier de coureurs met een Honda-motor starten immers in de top tien. De Japanner ziet verbetering: "Het feit dat we allemaal doorstootte naar Q3 is een teken dat we steeds meer en meer consistenter aan het worden zijn."

Verstappen

Het Honda-kopstuk verwacht dan ook dat zijn superster Max Verstappen kan gaan vlammen in de Saoedische straten. Tanabe is een hoopvolle man: "Verstappen laat een geweldige snelheid zien tijdens het weekend. Onze verwachting is dan ook dat Max een sterke wedstrijd voor de boeg heeft. Ook Checo was goed bezig maar hij had geen perfecte kwalificatieronde."