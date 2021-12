Wolff leeft mee met concurrent Red Bull: "Kan mij in hun schoenen verplaatsen"

Max Verstappen leek gisteren op weg naar een fabuleuze pole position in Jeddah. Maar in de allerlaatste bocht ging het mis en kuste De Nederlander de muur met zijn achterwiel. De ophanging brak en het Mercedes kreeg de eerst startrij in hun schoot geworpen.

Direct na het moment greep de gehele Red Bull-pitbox naar hun hoofd. Bij Mercedes leek men haast om te vallen van verbazing. Teambaas Toto Wolff leefde mee met zijn concullega's. Bij Auto, Motor und Sport sprak hij zich uit: "Red Bull heeft een dominant pakket hier. Ik kan mijzelf hier in hun schoenen verplaatsen."

Iedereen leek er al rekening mee te houden dat Verstappen de eerste startplek ging verzilveren. Zijn incident in de laatste bocht zorgde echter voor enorm veel ongeloof. Het wordt zelfs al omgedoopt als één van de beste rondjes die nooit is afgemaakt. Ook Wolff zag dat Verstappen een kunststukje aan het creëren was: "Max was bezig met een fantastische ronde. Hij kon een halve seconde sneller zijn dan Lewis."