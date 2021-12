Marko verwijst geruchten over druk naar de prullenbak: "Hij zat gewoon vol andenaline"

Het grote verhaal van de kwalificatie in Saoedi-Arabië was overduidelijk de last minute-crash van Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur vloog over het Jeddah Corniche Circuit en leek op weg naar een sensationele pole. Maar een klein foutje zorgde voor een mega tranendal.

Hij baalde er zelf stevig van. Teamadviseur Helmut Marko besprak het moment ook veelvuldig. Hij ontkende bij Motorsport-Magazin dat het te maken had met iets als druk: "Nee, hij zat gewoon vol met adrenaline na zijn absurde tijden in de eerste twee sectoren. In de derde sector was hij ook veel sneller dan Hamilton."

Maar het mocht allemaal niet meer baten en Verstappen knalde met zijn rechter achterwiel in de betonnen muur. Hij kon niet verder en de legendarische ronde verdween als sneeuw voor de zon. Marko legt het nog eventjes haarfijn uit: "Max won tijd in elke sector en het was een klein detail. Zijn voorwiel blokkeerde en daardoor kon hij niet insturen."