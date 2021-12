Breaking: Hamilton naar stewards voor negeren dubbel geel en ophouden Mazepin

Er is weer heibel in de tent in Saoedi-Arabië. Lewis Hamilton moet zich om 17:00 Nederlandse tijd bij de stewards melden in Jeddah. Dit omdat hij dubbele gele vlaggen zou hebben genegeerd tijdens de vrije training van drie kwartier geleden.

Hamilton kende een ongelukkige training in Jeddah aangezien hij tijdens de training bijna in aanvaring kwam met Nikita Mazepin én Pierre Galsy. Maar volgens de documenten van de FIA moet hij hiervoor niet naar de stewards toekomen.

Hij moet zich namelijk melden voor het negeren van dubbele gele vlaggen. Het is niet precies duidelijk wat er toen precies aan de hand was. Het enige langdurige gele vlag moment werd veroorzaakt door Hamilton zelf. Voor het negeren van dubbele gele vlaggen staat meestal een gridstraf van vijf plaatsen. Hij moet zich ook verantwoorden voor het incident met Nikita Mazepin.

Hamilton reed Mazepin in de weg toen de Rus bezig was met een snelle ronde. Mazepin zag de langzame Hamilton net op tijd en voorkwam een rampzalig ongeval. Race Director Michael Masi liet gelijk weten dat geen van de coureurs een vlag te zien had gekregen.