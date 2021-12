Nieuwe versnellingsbakken voor Verstappen en Hamilton

Het gloednieuwe ,en bloedsnelle, circuit in Jeddah is dit weekend voor alle coureurs nieuw terrein. Het is voor titelfavorieten Max Verstappen en Lewis Hamilton dan ook zeer belangrijk om goed voor de dag te komen en geen achterstand op de concurrentie op te lopen.

Zowel Verstappen als Hamilton krijgen dit weekend de beschikking over een gloednieuw essentieel onderdeel. Beide kemphanen wisselen namelijk van versnellingsbak. Ze hoeven zich geen zorgen te maken want ze hebben hun vorige versnellingsbakken voor zes races op rij gebruikt en krijgen dus geen straf.

Verder zullen Hamilton en Verstappen naar verwachting niet veel gaan aanpassen. Wel is het duidelijk dat Hamilton dit weekend weer de beschikking heeft over zijn welbekende 'raket'-motor die hem de zege in Brazilië bezorgde. In Saoedi-Arabië is het van groot belang om een goede motor te hebben aangezien het een bloedsnel ,en bloedlink, circuit is.