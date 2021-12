Horner kijkt met argusogen naar vleugels Mercedes: "Dat is heel erg bemoedigend"

Tijdens de trainingen in Saoedi-Arabië moest Red Bull Racing redelijk wat tijd toegeven op grote concurrent Mercedes. Grote rivaal Lewis Hamilton was Max Verstappen twee keer te slim af en reed twee keer de snelste tijd. Toch waren ze bij Red Bull meer dan tevreden.

Red Bull heeft het in ieder geval voor elkaar gekregen om grote concurrent Mercedes een beetje te dwarsbomen. Na veel lobbywerk hebben ze hun zin gekregen. De FIA heeft namelijk nieuwe tests ingevoerd om de achtervleugels te controleren, de Oostenrijkse formatie vermoedde immers dat de Mercedes-vleugel niet geheel oké was.

Red Bull-teambaas Christian Horner is in ieder geval blij met de uitkomsten hiervan. Hij bespreekt zijn bevindingen met zijn landgenoten van Sky Sports: "Na de invoering van de nieuwe tests hebben we overeenkomsten gezien op het gebied van de snelheden. We hebben hier vergelijkbare snelheden gezien dus dat is heel erg bemoedigend. We hopen dat dat hier en volgende week ook het geval is."