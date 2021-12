Alonso ziet opmerkelijk feit: "We hadden heel veel grip"

Ervaren rot Fernando Alonso kreeg in Saoedi-Arabië ineens weer te maken met een gloednieuw circuit. Net als zijn collega's begon ook Alonso weer eens op nul. Hij deed het zeker niet slecht met een negende en een vijfde plaats als resultaat.

Net als zovelen keek Alonso terug op een zeer leuke middag op het Jeddah Corniche Circuit. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Het was een leuke dag vandaag en ik vind de baan ook leuk. Elke nieuwe baan vereist veel werk en ik denk dat we daar goed doorheen zijn gekomen vandaag."

Alonso merkte iets op wat ook al door andere coureurs werd besproken. Hij was positief verrast: "Dit circuit voelt precies zo snel als we hadden verwacht. Maar het lijkt erop dat we ook veel grip hebben. Dat is een leuke verrassing, dat is bijzonder voor een stratencircuit. De Formule 2 hielp ons vandaag door het asfalt op te ruimen."