Hamilton genoot in Jeddah maar zag wel minpuntje: "Verkeer is gevaarlijk"

Lewis Hamilton kende een zeer sterke vrijdag in Saoedi-Arabië. De Britse Mercedes-coureur reed in allebei de vrije trainingen de snelste tijd en deelde daarmee een eerste tik uit in de richting van zijn grote concurrent Max Verstappen. De Brit was na afloop van de sessies dan ook zeer te spreken.

Op het Jeddah Corniche Circuit verscheen Hamilton na de trainingen voor de camera's van Sky Sports. Hij was compleet overdonderd door de snelle baan: "Het gaat ontzettend rap. Het is echt absurd. Er was ook een heleboel grip. Als je het ritme te pakken hebt, dan is het een prachtig circuit."

Drukte

Hamilton merkte daarnaast wel dat de drukte op de baan. Hij maakt zich zorgen: "Het is overduidelijk erger dan op veel andere plekken waar we heen gaan. Het was een soort Monaco. Het snelheidsverschil tussen de auto's is echt gevaarlijk."

Grip

De Britse regerend wereldkampioen was vooral te spreken over het gripniveau op de baan: "De grip was hetzelfde in allebei de sessies. Het viel mij gelijk op dat het gripniveau heel erg hoog was. De long run race was vergelijkbaar maar goed. We hebben een paar dingen uitgeprobeerd met de set-up en naar mijn idee waren we niet zo snel over 1 rondje."