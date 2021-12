Max Verstappen en Lewis Hamilton vervolgen in Jeddah hun historische duel

Het huidige Formule 1-seizoen kent twee echte hoofdrolspelers: Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het duo vecht al sinds de allereerste race in Bahrein een absurd fel duel uit om het wereldkampioenschap. Het zou Verstappens allereerste titel kunnen worden en Hamilton kan een recordbrekende achtste wereldtitel aan zijn palmares toevoegen.

Dit weekend vervolgen Verstappen en Hamilton hun historische titelduel in Saoedi-Arabië. De twee coureurs zijn enorm aan elk jaar gewaagd en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Verstappen rijdt zeer constant en is haast niet van het podium af te slaan dit seizoen. Hamilton heeft het momentum in handen en won op oppermachtige wijze de laatste twee races in Brazilië en Qatar. Op het snelle stratencircuit in Jeddah blijft het gissen, de tijden uit de trainingen zeggen immers niet alles.

Verstappen kan niet verliezen

Verstappen heeft tenminste één geruststellende gedachte waar hij zich aan kan vast houden. Hij kan de wereldtitel in Saoedi-Arabië niet verliezen, Hamilton kan immers nog geen wereldkampioen worden op het Jeddah Corniche Circuit. Hamilton kan daarentegen wél de titel verliezen in Saoedi-Arabië. De kans daarop is echter gering maar de Brit weet wel dat hij zijn Mercedes niet in de prak moet rijden. Winnen is het devies want met een beetje geluk kan hij Verstappen voorbij steken in de tussenstand.

Wedkantoren

Er is dus geen peil op te trekken. De twee kemphanen steken met kop en schouders boven de rest uit en zullen dus vooral naar elkaar kijken. Een voorspelling doen is lastig en ook de wedkantoren zijn nog niet helemaal zeker van wie er met de titel vandoor zal gaan. De quoteringen wisselen elkaar in rap tempo af maar volgens OddsBeater van Verstappen momenteel op 2,21 en die van Hamilton op 1,55. Twee races terug was het echter compleet andersom dus niemand kan er een peil op trekken.