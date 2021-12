Mogelijk toch Honda-stickers op Red Bull-bolides in 2022

Nog twee races en dan zit de periode van Honda als motorleverancier van Red Bull Racing erop. Het kan zomaar een afscheid worden met een gouden randje want Max Verstappen maakt nog steeds volop kans op de wereldtitel. Het kan een prachtig afscheid worden van Honda, als het echt een afscheid blijft.

Aankomend seizoen zal Red Bull zelf de motoren in beheer nemen. Ze nemen de rechten van Honda over en gaan verder met dezelfde motoren maar dan met een ander stickertje. Momenteel zijn de voorbereidingen daarvoor volop gaande en de verwachtingen zijn groot.

Aerodymanica

Honda-kopstuk Toyoharu Tanabe bespreekt die ontwikkelingen met de Spaanse krant AS: "Ja we werken aan de motor voor volgend jaar. Ze worden dan bevroren. Het zal op het gebied van de aerodynamica een grote verandering worden en we proberen performance te verbeteren."

Logo

Toch valt het niet uit te sluiten dat er ook in 2022 nog Honda-stickers te zien zullen op de Red Bull-bolides. Tanabe weet er in ieder geval niet veel van: "Ik heb geen idee." Een woordvoerder was wat duidelijker tegen de krant: "Het kan een logo zijn. Maar we weten nog niet of dat een Honda-logo wordt of iets anders."