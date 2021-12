Leclerc past titelvoorspelling aan en passeert Verstappen: "Denk dat Lewis een goede kans maakt"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton dendert maar door. Het is lastig te zeggen wie van de twee er uiteindelijk met de heilige graal vandoor gaat. Verstappen gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap maar Hamilton heeft overduidelijk het momentum te pakken.

Het wordt dan ook met de dag lastiger om een realistische voorspelling over het verloop van de titelstrijd te doen. Veel kenners en analisten twijfelen dan ook openlijk over de afloop van het duel. Ook de andere coureurs spreken zich steeds vaker uit over de kwestie.

Sao Paulo

Ferrari-coureur Charles Leclerc is ook de moeilijkste niet en deelt graag zijn visie op het duel. De Monegask bespreekt het met Motorsportweek: "Ik blijf van verwachting veranderen. Ik was er tot Sao Paulo echt zeker van dat Max met de titel aan de haal zal gaan."

Hamilton

Maar niets is veranderlijker dan de mens dus Leclerc heeft ook zijn verwachting wat aangescherpt. Hij ziet nu een nogal andere afloop voor zich: "Na Brazilië veranderde ik mijn gedachte een beetje. Nu denk ik dat Lewis een goede kans maakt. Maar het klopt dat Max het puntenvoordeel te pakken heeft en daar draait het om. Dus het wordt krapjes maar misschien flikt Lewis het."