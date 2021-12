Ralf Schumacher klaar met discussies: "Of je komt met feiten of je doet je mond dicht"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is zeer spannend. De twee coureurs bestrijden elkaar met alles wat ze in zich hebben. Ook hun teams Red Bull Racing en Mercedes kijken met argusogen naar elkaar. De teams bestoken elkaar dan ook met beschuldigen over en weer.

Red Bull beschuldigt concurrent Mercedes al geruime tijd van het gebruik van illegale onderdelen. Mercedes reageerde daar dan weer zeer boos op en was niet te spreken over de handelswijze van hun grote concurrent. De discussies roepen veel ergernissen op.

Inhouden

Ook oud-coureur en analist Ralf Schumacher ergert zich er groen en geel aan. Bij Speedweek is hij zeer duidelijk: "Ik hoop dat de onderwerpen van de afgelopen weken naar de achtergrond verdwijnen. Ik hoop dat de teambazen zich inhouden. Ik wens dat de FIA het kampioenschap niet moet gaan beslissen op het einde."

Mond dicht

De Duitser is klaar met de discussies en beschuldigen. Hij spreekt zijn frustratie uit: "Ik vond al die discussies over die vleugels zo nutteloos. Die beschuldigen over en weer over voorvleugels en achtervleugels. Ik zou zeggen, of je komt met feiten en dient een protest in of je doet je mond dicht."