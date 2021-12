Horner haalt uit naar Hill: "Zover ik kan zien is hij geen grote fan van Max"

Dit seizoen strijdt Max Verstappen voor het eerst in zijn carrière voor de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur duelleert met regerend wereldkampioen Lewis Hamilton om het goud. De Limburger steelt vele harten met zijn kunsten maar zijn acties zorgen ook voor veel kritiek.

Een van Verstappens grootste criticasters is Damon Hill. De Britse enkelvoudig wereldkampioen spreekt zich in zijn rol als analist regelmatig kritisch uit over de Nederlander. Hill is daarentegen dan wel weer zeer vaak positief over de kunsten van zijn landgenoot Hamilton.

Onpartijdigheid

Red Bull-teambaas Christian Horner is daar een beetje klaar mee. Tegenover de Britse krant The Telegraph is hij zeer uitgesproken: "We hebben een Britse coureur dit gaat voor een record brekende titel. Damon is duidelijk nooit echt een fan geweest van Max. Als je met de Nederlanders praat dan kan Max over water lopen. Dat is gewoon de manier waarop de berichtgeving werkt. Soms verliest men zijn onpartijdigheid."

Mening

Verstappen staat momenteel nog steeds aan de leiding van de WK-stand maar dat neemt niet weg dat Hill nog steeds Hamilton als favoriet ziet. Horner spreekt zich daarover uit: "Dat is iets wat je aan Damon moet vragen. Maar voor zover ik kan zien is hij geen grote fan van Max. Het is iets wat al jaren duidelijk is. Maar iedereen heeft recht op een mening."