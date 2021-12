Marko spreekt geruchten over motorwissel Verstappen tegen: "Als het gebeurt dan in Abu Dhabi"

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de planning. Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen hun titelstrijd vervolgen op onbekende grond want niemand heeft nog gereden op het Jeddah Corniche Circuit. Wat wel zeker is, is dat Hamilton weer zal rijden met zijn 'raket'-motor.

De verse motor gaf Hamilton in Brazilië een groot voordeel en men verwacht dan ook dat hij weer kan gaan vliegen in Jeddah. Dit zorgde ervoor dat er verhalen rond gingen dat Red Bull en Honda over hetzelfde trucje bij de auto van Max Verstappen nadachten.

Maar dat gerucht wordt door teamadviseur Helmut Marko al snel weer ontkracht. De Oostenrijker spreekt een ICE-wissel in gesprek met F1-Insider tegen: "Een motorwissel staat momenteel niet op de planning in Saoedi-Arabië. Als er een nieuwe motor zal komen, dan gebeurt dat pas bij de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi."