Hoe kan Max Verstappen wereldkampioen worden in Jeddah?

Aankomend weekend staat voor het eerst de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de roller. De debuterende race kan zomaar een historische worden. Er bestaat namelijk een kans dat Max Verstappen dit weekend zijn eerste titel veilig kan stellen. Dat zal niet zomaar gebeuren maar er liggen meerdere scenario’s klaar.

Het is overduidelijk dat Verstappen dit weekend vooral moet kijken naar zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Om zijn eerste titel te pakken in Jeddah moet Verstappen het gat naar Hamilton vergroten naar 26 punten, momenteel is dat gat slechts acht puntjes. Maar niets is onmogelijk.

Winnen met snelste ronde

De eerste manier voor Verstappen is de meest simpele. In dit scenario moet Verstappen namelijk de race winnen en ook de snelste ronde rijden. Hij pakt dat 26 punten (25 voor de winst en 1 voor de snelste ronde) en kan dan juichen. Dat kan hij echter alleen doen als Lewis Hamilton niet in de top vijf eindigt. Dat is dan weer iets wat bijna nooit gebeurt, de Brit finishte dit seizoen slechts 2 keer buiten de top vijf.

Winnen zonder snelste ronde

Als Verstappen wint maar niet de snelste ronde rijdt is er nog geen man over boord. Het wordt dan wel wat moeilijker voor de Nederlander. Hij moet dan namelijk hopen dat Hamilton zevende of lager finisht. Dat is iets wat de Brit bijna nooit doet dus het is een lastige opgave.

Tweede plaats

Ook als de Nederlandse Red Bull-coureur als tweede eindigt zijn er kansen. Als Verstappen dan de snelste ronde rijdt moet Hamilton als tiende over de meet komen. Het is een haast onmogelijke taak maar ook een tweede plaats en geen snelste ronde kunnen Verstappen de titel bezorgen. Dan mag Hamilton helemaal geen punten scoren. Hamilton zelf kan overigens nog geen wereldkampioen worden in Jeddah.